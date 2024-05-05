Англія

У клубі незадоволені роботою тренера.

Вест Гем планує звільнити головного тренера Девіда Моєса після завершення цього сезону — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Рішення про розставання з наставником було прийнято ще до початку матчу з Челсі. В команді не дуже задоволені результатами.

У зустрічі з командою Маурісіо Почеттіно Вест Гем програв на виїзді. Наразі ведуться перемовини стосовно призначення нового тренера, серед інших кандидатів називається Хулен Лопетегі.

Зараз клуб знаходиться на 9 місці в таблиці АПЛ.