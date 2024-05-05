Аргентинець залишився задоволений виступом команди.
Маурісіо Почеттіно, gettyimages
05 травня 2024, 19:14
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Вест Гемом (5:0) в матчі АПЛ.
"Я так радий за гравців та персонал. За кілька днів після перемоги над Тоттенгемом зробити це знову – це дуже добре.
Блискуча, приголомшлива гра! У нас талановиті гравці, які створюють моменти та забивають голи.
Я до кінця не розслаблявся — хотілося зберегти ворота в недоторканності. Вест Гем — потужна команда в плані стандартних положень, і нам потрібна була удача, щоб не пропустити. Було важливо не просто перемогти, а й зіграти на нуль", — сказав Почеттіно.