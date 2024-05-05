Англія

Аргентинець залишився задоволений виступом команди.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Вест Гемом (5:0) в матчі АПЛ.

"Я так радий за гравців та персонал. За кілька днів після перемоги над Тоттенгемом зробити це знову – це дуже добре.

Блискуча, приголомшлива гра! У нас талановиті гравці, які створюють моменти та забивають голи.

Я до кінця не розслаблявся — хотілося зберегти ворота в недоторканності. Вест Гем — потужна команда в плані стандартних положень, і нам потрібна була удача, щоб не пропустити. Було важливо не просто перемогти, а й зіграти на нуль", — сказав Почеттіно.