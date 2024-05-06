Англія

Нідерландець хоче бачити досвідчених виконавців в МЮ.

Наставник МЮ Ерік тен Гаг висловився щодо потенційних новачків команди, які можуть приєднатись до клубу влітку.

"Думаю, кожен тренер хоче, щоби гравці були налаштовані на перемогу. Яскравих особистостей із сильним менталітетом та вмінням долати стрес – ось кого шукає будь-який тренер.

Щоправда, у нашому клубі надзвичайно важливо вміти грати в умовах стресу", — вважає тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг є одним з кандидатів на посаду головного тренера Баварії.