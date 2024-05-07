Англія

Наставник "склярів" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі 36 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (4:0).

"Вітаю команду з перемогою. Ми грали не дуже добре в першому таймі. Ми часто відкривали середину поля, і суперник міг скористатися цим простором. Проте ми були дуже ефективними та забили дуже хороші голи.

У перерві ми зробили дві-три зміни, і футболісти дослухалися. Другий тайм провели набагато краще, більше контролювали ситуацію, створили багато моментів та забили гарні голи. Відмінна перемога", — наводить слова Гласнера Sky Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед.