Покарання залишається в силі.
СІТІ ГРАУНД, ФК НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ
07 травня 2024, 15:01
Апеляція Ноттінгем Форест про вирахування чотирьох очок за порушення правил прибутковості та стабільності (PSR) Прем’єр-ліги відхилена.
Покарання клубу за перевитрату коштів на 34,5 мільйона фунтів стерлінгів за трирічний період залишається в силі.
Раніше у поточному сезоні АПЛ зняла десять очок з Евертона за тією тією ж причиною, проте після апеляції "ірискам" повернули до активу чотири пункти.
Також зазначимо, що обвинувачення щодо порушення фінансових правил напередодні були висунуті й на адресу Лестера, який вилетів із Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, а зараз близький до повернення в еліту в статусі одного з лідерів таблиці Чемпіоншипу.