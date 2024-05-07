Англія

Покарання залишається в силі.

Апеляція Ноттінгем Форест про вирахування чотирьох очок за порушення правил прибутковості та стабільності (PSR) Прем’єр-ліги відхилена.

Покарання клубу за перевитрату коштів на 34,5 мільйона фунтів стерлінгів за трирічний період залишається в силі.

Раніше у поточному сезоні АПЛ зняла десять очок з Евертона за тією тією ж причиною, проте після апеляції "ірискам" повернули до активу чотири пункти.

Також зазначимо, що обвинувачення щодо порушення фінансових правил напередодні були висунуті й на адресу Лестера, який вилетів із Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, а зараз близький до повернення в еліту в статусі одного з лідерів таблиці Чемпіоншипу.