Англія

"Сині" не розраховують на бельгійського нападаючого у своєму складі.

Челсі в літнє трансферне вікно має намір остаточно позбутися нападаючого Ромелу Лукаку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "сині" мають намір виручити на трансфері 30-річного бельгійця 38 мільйонів фунтів стерлігів — саме таку суму було погоджено з форвардом минулого літа, коли він вирушив до оренди у Рому.

Цього сезону Лукаку провів 44 матчі, в яких забив 20 голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Челсі підготував мегаобмін із доплатою за Осімгена для Наполі.