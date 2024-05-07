Англія

Через дії фахівця лондонський клуб був змушений виплатити позасудові виплати колишнім гравцям молодіжної команди.

Футбольна асоціація Англії таємно наклала довічну дискваліфікацію на екс-тренера Челсі Гвіна Вільямса за скандал, пов'язаний зі знущаннями та расизмом, внаслідок чого "сині" виплатили позасудові виплати колишнім гравцям молодіжної команди. Про це повідомляє The Athletic.

Вільямс, який протягом 27 років обіймав низку посад на Стемфорд Брідж, отримав найсуворіше покарання, доступне ФА, після того, як розслідування з безпеки ухвалило, що він становить ризик заподіяння шкоди дітям та молодим гравцям.

Заборона була введена в 2019 році, але вона жодного разу не була опублікована, оскільки ФА не хоче розголошувати дані від інформаторів та жертв дій фахівця.

У випадку з Вільямсом люди, які його викрили, не були проінформовані про рішення, хоча воно пов'язане з гучною справою щодо клубу АПЛ, високопоставленої фігури у футболі та значного суспільного інтересу. Таким чином, багато жертв расистських висловлювань Вільямса ніколи не знали, що його було усунуто від спорту за рішенням ФА.

Багато хто вважав, що 76-річний Вільямс пішов у відставку після довгої кар'єри, протягом якої він мав величезний вплив і працював з першою командою під керівництвом таких тренерів, як Клаудіо Раньєрі та Жозе Моурінью. Вільямс був близьким союзником колишнього голови Кена Бейтса, і йому широко приписують відкриття молодого Джона Террі, майбутнього капітана Челсі та збірної Англії.

Насправді Вільямсу заборонили займатися футболом у всіх відносинах, після того, як він піддав 12-річних хлопчиків тому, що розслідування дитячої благодійної організації Barnardo's назвало "щоденною тирадою расового насильства".

Висновки ФА також показують, що Грема Рікса, колишнього тренера молодіжної команди Челсі, було усунено з посади з березня 2017 року по березень 2019 року, поки ФА розслідувала його участь у цьому скандалі.

Хоча ФА ніколи не оголошувала про рішення, документи показують, що Рікс відбуває довічне усунення від участі у жіночому футболі через те, що у 1999 році, у віці 41 року, він був засуджений за два злочини, пов'язані з сексуальними домаганнями до неповнолітньої 15-річної дівчинки. Він був засуджений до 12 місяців ув'язнення, а потім він повернувся на свою роботу в Челсі.

Наразі 66-річний Рікс є менеджером Ферхем Тауна, а раніше він працював у Портчестері. Також Ріксу довелося провести серію освітніх занять у рамках рішення ФА про відміну його тимчасової дискваліфікації.

У рішенні комісії з 2019 року було зроблено висновок, що Рікс може становити ризик заподіяння шкоди дітям щодо емоційного насильства. Однак ФА ухвалила, що у неї недостатньо доказів для обґрунтування звинувачень у расизмі, які були представлені керівному органу і пізніше стали частиною позову Високого суду проти Челсі.

У рамках розслідування справи Вільямса ФА допитала 15 свідків, включаючи колишніх колег, низки гравців та інших свідків минулих років. Більшість підтвердили, що неодноразово чули, як валлієць був расистом та агресивно залякував інших.

"Мова, яку він використовував стосовно чорношкірих гравців, іноді була жорстокою і шокуючою", — сказав один відомий колишній гравець клубу. "Він використовував усі види образ. Думаю, у якийсь момент він говорив майже все, що можна".

"Він ніколи не говорив цього у дні матчів, коли поряд був Джо Паблік", — сказав інший гравець, якому у Високому суді надали анонімність як одному з тих, хто успішно подали до суду на Челсі у 2022 році. "Раніше я стикався з цим систематично — майже день у день. Він називав гравців "чорними виродками", "маленькими нігерами"".

Виносячи своє рішення, ФА визнала, що Вільямс був об'єктом двох скарг до поліції Лондона, включаючи звинувачення в сексуальному насильстві щодо гравця молодіжної команди Челсі. Одне поліцейське розслідування тривало сім місяців, а інше три місяці, але жодне з них не призвело до пред'явлення звинувачень. В обох випадках у ФА були передані докази того, що Вільямс заперечував якісь правопорушення. ФА вирішила, що він не становить сексуального ризику для дітей.

51-сторінковий звіт, написаний ФА, ясно дає зрозуміти, що колишній тренер, схоже, робив усе можливе, щоб уникнути прямих відповідей на питання ФА.

"Якби Вільямс був присутній на інтерв'ю, у ФА була б можливість оцінити, чи має він якесь уявлення про шкоду, яку він завдав деяким гравцям, і про своє розуміння ситуації", — пише ФА. "Без цього ФА може покладатися лише на докази".

Тед Дейл, колишній тренер молодіжки Челсі та помічник директора академії, погодився дати інтерв'ю, і його кілька разів запитували, чи він чув про расизм від Вільямса. "Я був свідком деяких коментарів, які, на мою думку, були агресивними, але ніколи не було жодних коментарів на расовому ґрунті", — сказав Дейл.

Дейл перейшов у ФА в 2013 році як старший тренер, і це могло бути погано для керівного органу, враховуючи, що його свідчення були відкрито поставлені під сумнів жертвами образ Вільямса.

"ФА вважає, що Дейл був дуже обережний у своїх висловлюваннях під час інтерв'ю. Можливо, це сталося тому, що його просили згадати факти, що сталися 20–25 років тому, а також можна було припустити, що він не хотів завдавати Вільямсу неприємностей".

У звіті ФА зроблено висновок, що Вільямс зловжив довіреною йому владою, завдавши емоційної шкоди деяким молодим гравцям, які почувалися нездатними зупинити його поведінку. На думку ФА, це була культура, де Вільямс настільки регулярно використовував расистські терміни, що для багатьох це було нормою. Деякі люди перестали ставити під сумнів його доречність і те, чи ображає він когось, тим самим продовжуючи увічнювати расові образи, залишаючи їх поза увагою.

Після відходу з Челсі у 2006 році Вільямс сім років працював технічним директором Лідса. Його було звільнено за грубий вчинок — відправки поштою порнографічних фото колегам, у тому числі співробітниці жіночої статі. Надалі він три роки пропрацював скаутом у Галл Сіті.

Адвокат Джонс, який представляє Рікса та Вільямса, одного разу написав у ФА листа, стверджуючи, що будь-яке усунення Вільямса було непропорційним і неправильним. Джонс стверджує, що був багаторічний термін, коли Вільямс працював у футбол без скарг.

Тим не менш, комісія ФА дійшла висновку, що Вільямс був винен у мерзенних зловживаннях після того, як йому було надано довірену посаду, і що єдиним практичним рішенням є довічна дискваліфікація.