Ліга Європи

Німці рішуче налаштовані на другий трофей в сезоні.

Півзахисник Баєра Граніт Джака прокоментував вихід у фінал Ліги Європи.

"На фінальний матч ми неодмінно вирушимо за перемогою. Зрозуміло, буде непросто. Аталанта — ще одна італійська команда, що має дуже міцний тактичний вишкіл. Ми зробимо все для того, щоб повернутися до Леверкузена з титулом", — сказав Джака.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня 2024 року у Дубліні (Ірландія).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Баєр Леверкузен — Рома в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24.