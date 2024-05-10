Англія

"Іриски" здобули чотири перемоги у шести матчах.

Головного тренера Евертона Шона Дайча було визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця "іриски", у складі яких виступає українець Віталій Миколенко, здобули чотири сухі перемоги у шести матчах, у тому числі над Ліверпулем, завдяки чому зберегли прописку в АПЛ.

Для 52-річного англійця це третя нагорода в кар'єрі — до цього він був найкращим у березні 2018 року та лютому 2020 року у якості головного тренера Бернлі.

Після 36 турів Евертон набрав 37 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем АПЛ у квітні було визнано півзахисника Челсі Коула Палмера.