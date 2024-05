Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками квітня, повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 22-річний англієць забив сім голів та віддав одну результативну передачу у чотирьох матчах чемпіонату Англії.

⚽ Seven goals

🎯 One assist



A month to remember for Cole Palmer! pic.twitter.com/zuKF0ViQfu