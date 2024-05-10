Англія

Футболіст Челсі став гравцем місяця в АПЛ вперше з часів Едена Азара у 2018 році.

Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками квітня, повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 22-річний англієць забив сім голів та віддав одну результативну передачу у чотирьох матчах чемпіонату Англії.

⚽ Seven goals

🎯 One assist



A month to remember for Cole Palmer! pic.twitter.com/zuKF0ViQfu — Premier League (@premierleague) May 10, 2024

Таким чином, Палмер став першим гравцем "синіх" з часів Едена Азара у вересні 2018 року, який отримав приз найкращому футболістові місяця в АПЛ, а також першим англійцем у складі Челсі за 16 років. Тоді у 2008 році нагороду отримав Френк Лемпард.

Цього сезону Палмер провів 45 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 13 результативних передач.