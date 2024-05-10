Футболіст Челсі став гравцем місяця в АПЛ вперше з часів Едена Азара у 2018 році.
Коул Палмер, Getty Images
10 травня 2024, 15:30
Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками квітня, повідомляє прес-служба чемпіонату.
Минулого місяця 22-річний англієць забив сім голів та віддав одну результативну передачу у чотирьох матчах чемпіонату Англії.
Таким чином, Палмер став першим гравцем "синіх" з часів Едена Азара у вересні 2018 року, який отримав приз найкращому футболістові місяця в АПЛ, а також першим англійцем у складі Челсі за 16 років. Тоді у 2008 році нагороду отримав Френк Лемпард.
Цього сезону Палмер провів 45 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 13 результативних передач.