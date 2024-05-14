Англія

Коуч не розуміє, чому його команда не здобула 3 очки.

Астон Вілла з дублем Дурана дивом урятувалась від поразки Ліверпулю. Після гри наставник "червоних" Юрген Клопп прокоментував нічию з бірмінгемцями (3:3).

"Перемога вислизнула від нас. Ми показали дуже добрий футбол. Ми були дійсно гарні і завдавали багато проблем суперникові.

Ми допускали дуже багато моментів, поки не зробили заміни. Це був дуже напружений час для guys. Суперник надто багато створював, вони надто часто опинялися у нашому штрафному майданчику, і ми внесли корективи. Потім ми припустилися помилки. Таке трапляється, але це був лише початок.

Вони зрівняли рахунок, і я навіть не зрозумів, як це сталося. Сьогодні хлопці показали видатний характер з огляду на нашу ситуацію. Ми хотіли перемогти. З рахунком 3:2 було дуже непросто. Ось і все, що можна сказати про матч", — сказав Клопп в інтерв'ю Sky Sports.

Відеоогляд матчу доступний на Football.ua.