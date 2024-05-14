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Астон Вілла — Ліверпуль 3:3
Голи: Тілеманс, 12, Дуран, 85, 88 — Мартінес, 2 (авт.), Гакпо, 23, Кванса, 48

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Тілеманс (Дзаніоло, 64, Дуран, 79), Дуглас Луїс (Чемберс, 79) —  Бейлі, Макгінн, Діабі — Воткінс.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт (Гравенберх, 75), Ендо (Собослаї, 76), Мак Аллістер — Салах, Гакпо (Нуньєс, 76), Діас (Джонс, 75).

Попередження: Макгінн — Елліотт