Англія

Астон Вілла з дублем Дурана дивом урятувалась від поразки Ліверпулю

Команда Унаї Емері відірвалась на п'ять очок від Тоттенгема, тоді як у переслідувачів залишилось усього два матчі в запасі.

Астон Вілла — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Астон Вілла — Ліверпуль 3:3

Голи: Тілеманс, 12, Дуран, 85, 88 — Мартінес, 2 (авт.), Гакпо, 23, Кванса, 48



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Тілеманс (Дзаніоло, 64, Дуран, 79), Дуглас Луїс (Чемберс, 79) — Бейлі, Макгінн, Діабі — Воткінс.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт (Гравенберх, 75), Ендо (Собослаї, 76), Мак Аллістер — Салах, Гакпо (Нуньєс, 76), Діас (Джонс, 75).



Попередження: Макгінн — Елліотт