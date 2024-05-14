Україна: Перша ліга

Працівники клубу отримають бронь від мобілізації.

Міністерство молоді та спорту на офіційному сайті опублікувало наказ про визнання футбольного клубу Карпати критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників клубу. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Раніше критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період було визначено УАФ, УПЛ, Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зорю, Оболонь та Кривбас.

Карпати стали першим клубом ПФЛ, який отримав такий статус.