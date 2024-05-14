Україна

Обидва клуби вже не мають турнірних завдань на нинішній сезон УПЛ.

Поєдинок 29 туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та криворізьким Кривбасом було перенесено на суботу, 18 травня. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Спочатку матч мав пройти в неділю, 19 травня, але обидві команди вирішили зіграти на один день раніше.

Таким чином матч відбудеться у суботу, 18 травня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі залишився тим самим — 15:30.

Додамо, що обидві команди вже не мають турнірних завдань у нинішньому сезоні УПЛ – Динамо взяло срібло чемпіонату, а Кривбас – бронзу.

Після очного протистояння Динамо завершить сезон матчем із львівським Рухом, а Кривбас зіграє з Минаєм. Обидва матчі відбудуться 25 травня.