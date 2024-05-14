Обидва клуби вже не мають турнірних завдань на нинішній сезон УПЛ.
Кривбас - Динамо Київ, football24.ua
14 травня 2024, 09:45
Поєдинок 29 туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та криворізьким Кривбасом було перенесено на суботу, 18 травня. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
Спочатку матч мав пройти в неділю, 19 травня, але обидві команди вирішили зіграти на один день раніше.
Таким чином матч відбудеться у суботу, 18 травня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі залишився тим самим — 15:30.
Додамо, що обидві команди вже не мають турнірних завдань у нинішньому сезоні УПЛ – Динамо взяло срібло чемпіонату, а Кривбас – бронзу.
Після очного протистояння Динамо завершить сезон матчем із львівським Рухом, а Кривбас зіграє з Минаєм. Обидва матчі відбудуться 25 травня.