Англія

Українець отримав травму в матчі з Брайтоном (2:1).

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував стан Михайла Мудрика після заміни в матчі з Брайтоном в АПЛ.

"Мудрик не в порядку, ми ще продовжуємо перевіряти його стан. У нього трохи закрутилася голова, і ми вирішили скористатися заміною, яка призначена для випадків підозри струсу мозку.

Згідно з регламентом, після такої заміни футболіст не може грати протягом найближчих семи днів. Тому Мудрик не зможе брати участь у наступній грі, але я сподіваюся, що в цьому немає нічого страшного", — наводить слова Почеттіно The Standard.

Нагадаємо, на 37-й хвилині захисник Брайтона Тарік Лемпті та українець зіткнулися головами. Михайло не зміг продовжити матч.