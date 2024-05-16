Англія

Прогноз Михайла Мудрика на бій Ф'юрі — Усик.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик поділився думками про майбутній бій між Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) та Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

"Усик – справжній звір. Він важко працює, тому, думаю, він заслужив на те, чого досяг.

Чудово, коли такі люди, як Олександр Усик, можуть боротися за свої мрії і свої цілі. Усик точно переможе", – сказав Мудрик для Sky Sports Premier League.

Vitaliy Mykolenko and Mykhailo Mudryk 🤝 Oleksandr Usyk pic.twitter.com/KmITJVZeab — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2024

Поєдинок Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).