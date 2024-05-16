Прогноз Михайла Мудрика на бій Ф'юрі — Усик.
Михайло Мудрик, gettyimages
16 травня 2024, 11:45
Вінгер Челсі Михайло Мудрик поділився думками про майбутній бій між Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) та Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
"Усик – справжній звір. Він важко працює, тому, думаю, він заслужив на те, чого досяг.
Чудово, коли такі люди, як Олександр Усик, можуть боротися за свої мрії і свої цілі. Усик точно переможе", – сказав Мудрик для Sky Sports Premier League.
Поєдинок Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).