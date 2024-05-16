Англія

Італієць проявив емоції в матчі АПЛ.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може бути дискваліфікований за свої коментарі про суддю після поразки Брайтона від Челсі (1:2). Італійський фахівець залишився незадоволений роботою Майкла Солсбері, який, за його думкою, не поставив пенальті у ворота "синіх".

"Я думаю, ми провели дуже хороший другий тайм, та й другу частину першого теж. Ми знаємо, якими якостями володіє Челсі.

Думаю, ми виклалися по максимуму, і у нас є ще одна гра, щоб потрапити в топ-10. Це був дуже важкий сезон, і вболівальники все зрозуміли.

Ми добре виступали, але втратили занадто багато очок вдома, особливо в першій частині сезону, і поплатилися за це.

Думаю, що сьогодні був явний пенальті. Але проблема не в VAR, проблема в рівні арбітрів. Сьогодні мені не сподобалася робота рефері. Але я роблю більше помилок, ніж рефері.

Я щасливий за цей сезон, але мені шкода, тому що я розчарований і хотів би, щоб ми конкурували на іншому рівні. Наступного сезону ми можемо стати сильнішою командою", – сказав Роберто.

Раніше власник Челсі Тодд Боелі прокоментував стратегію розвитку лондонського клубу.