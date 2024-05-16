Англія

Українець вже не зіграє через травму.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував свою травму, яку він отримав в матчі з Брайтоном (2:1), та подякував фанам за підтримку.

"На жаль, сезон для мене закінчився. Дякую всім за ваші повідомлення, я почуваюся краще, побачимося в наступному сезоні, сині.

Це частина гри", — написав українець.

За протоколом АПЛ, після травми голови, гравець не може брати участь у матчах протягом наступних 7 днів, тож останній тур Михайло вимушено пропустить.