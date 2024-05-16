Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна України буде однією з наймолодших на цьому чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що не потрібно звертати увагу на критику від вболівальників.

"Я люблю працювати з молодими гравцями, вони виходять на поле з реальним бажанням. Проте команді без досвідчених гравців дуже складно. Молодий гравець – це про нестабільність.

Досвідчені гравці допомагають молодим. У боксі, наприклад, все залежить лише від тебе, а в футболі у тебе поруч є партнер, який готовий допомогти. Успішні команди – це команди, в яких є баланс між досвідченими і молодими гравцями.

Коли футболісти приїжджають в табір збірної, то забувають про свої клуби. Проблеми в клубах – проблеми клубів. Вони є майже у всіх гравців.

Мудрик дуже допоміг нам в останніх матчах попри критику вболівальників. Він – патріот України. І виходячи у футболці збірної, він ніколи не думатиме про щось інше, як про перемогу", — сказав Ребров в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).