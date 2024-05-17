Англія

Вільям Галлас висловився про трансферну політику Челсі.

Ексгравець Челсі Вільям Галлас вказав на результат невдалої трансферної політики "синіх".

"Кай Гавертц, на мою думку, провів хороший сезон в Арсеналі, але він ще не забив достатньо голів, щоб виправдати свою ціну. У дербі Північного Лондона минулого місяця він провів відмінний матч, але якщо подивитися на статистику, то такий гравець, як він, має бути кращим і робити більше.

Я, як і раніше, не вважаю, що Челсі зробив помилку, відпустивши його. Щодо Матео Ковачича, то прихід Мойсеса Кайседо та Енцо Фернандеса мав підштовхнути його до відходу.

Але таким молодим півзахисникам потрібен досвід, і Ковачич міг би його дати, тож, можливо, його відхід теж був помилкою. Можливо, йому варто залишитися ще на один сезон, щоб допомогти молодим гравцям. Це був правильний крок для нього, але не для Челсі", — заявив Галлас.

Нагадаємо, по три гравці Челсі та МЮ потрапили до списку найгірших трансферів сезону АПЛ за версією Goal.