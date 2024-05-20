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Керманич Шахтаря прокоментував нічию проти Дніпра-1.

Донецький Шахтар напередодні зіграв унічию проти дніпровського Дніпра-1 на власному полі суперників у рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Дніпро-1 — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні річ була не в грі. Скажу так, бо коли тобі доводиться грати в таких умовах, це, безсумнівно, дуже важко для обох команд.

Хочу зазначити, що я дуже пишаюсь своїми гравцями, які виходили сьогодні, бо ми вже оформили дубль, провели фантастичну єврокампанію й усе одно виконали свій футбольний обов’язок, що нам вдалося досить добре.

Але це не про гру, зовсім немає сенсу говорити про гру. Обставини важкі для всіх нас, і ми маємо радіти можливості грати у футбол, але коли ми вже граємо, було б краще не мати перерв, бо такі тривалі матчі — це дуже складно для всіх.

І це, звісно, не дуже добре впливає на футбол. Я думаю, що корисно було б обміркувати те, у яких умовах доводиться грати, якщо зараз, на жаль, така ситуація. Треба ще раз переглянути питання про місце проведення матчів, тому що це не добре для футболу загалом, — думаю, усі це розуміють і погоджуються.

Але я маю ще раз похвалити обидві команди за таку тривалу гру, за намагання перемогти та конкурувати одна з одною. Тому похвала обом командам та велика похвала моїм гравцям, які вже всього досягли, але все одно боролись, щоб перемогти в цій грі за таких обставин. Велика повага їм, а також суперникам, їм теж доводилося грати в таких самих умовах. Тому повага футболістам та, звісно, усім тренерам.

І я сподіваюся, що Федерація знайде рішення цьому питанню: можливо, треба грати в областях, де не так багато тривог, бо скажу ще раз: майже неможливо вимагати від гравців показувати результат за таких умов.

Я нічого не знаю про фінансову ситуацію Дніпра-1. Мені шкода, якщо це правда. Коли клуб має фінансові проблеми, це завжди дуже важко для гравців і працівників. Звісно, ми теж займаємося вирішенням питань на наступний рік на трансферному ринку, але я ще не знаю, чи це стосуватиметься гравців Дніпра-1.

Скасування VAR? Ні, VAR — це дуже добре. Ми всі прагнемо до більшої ясності та чесності у футболі, але технології не є єдиним рішенням. Я вважаю, добре, що є VAR.

Але навіть якщо у вас є VAR, рішення однаково ухвалює людина. Це інтерпретація ситуації, тому результат не завжди ідеальний, я це розумію. Я теж іноді не зовсім згодний із цією інтерпретацією, але, на мою думку, мати VAR — це дуже добре, система в будь-якому разі допомагає повторно переглядати епізоди.

Але повторюсь: це версія арбітра, тільки тепер вони можуть дійсно побачити деталі в сповільненій зйомці. Але маю сказати дещо про VAR: було б корисніше, якби у VAR був задіяний хтось, хто дійсно розуміє ситуацію на полі, бо якщо зупинити роботу VAR в якийсь момент, епізод може виглядати жахливо, але якщо ти дійсно розумієш ситуацію, передивляєшся ще раз, то бачиш, що немає такої великої проблеми.

Я думаю, це корисна система, це інтерпретація, і я сподіваюсь, що в майбутньому вона буде більш чіткою та кращою. Тому я нормально ставлюсь до VAR. І також мені хотілося б мати систему визначення гола, якщо це можливо, щоб бачити, чи вийшов м’яч за лінію, чи був гол тощо.

Вважаю, що всі ці речі допомагають футболу бути прозорою грою. І скажу вам одну річ, яку мені хотілося мати, — це стовідсотково чіткий ігровий час, щоб не було більше затримок, затягування часу, довгих очікувань. Ні, стовідсотково чіткий ігровий час — 45 чи 40 хвилин, не важливо, це також дуже допомогло б футболу. Тому, сподіваюся, це буде наступний крок для футболу в майбутньому.

Нова система Ліги чемпіонів? Це для мене як Суперліга, як нововведення. Це дає можливість провести більше матчів у Лізі чемпіонів, що добре для клубів. Я, звісно, не погоджуюсь із системою, коли в одній лізі буде п’ять команд, які гратимуть у Лізі чемпіонів.

Добре, я розумію, що це для ефективності, але я не знаю, як до цього ставитися. Приємно мати більше матчів, але треба ще побачити, як це працюватиме, а це можна дізнатися тільки після проведення сезону, потім стане зрозуміло", — заявив боснійський фахівець.

У заключному турі донецький Шахтар зіграє на виїзді проти житомирського Полісся.