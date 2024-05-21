Англія

Український вінгер "пенсіонерів" подякував аргентинському фахівцеві.

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив про те, що Маурісіо Почеттіно залишає посаду головного тренера першої команди.

Український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик відреагував на новину про звільнення свого керманича.

"Дякую за все", — написав Михайло Мудрик в Instagram, прикріпивши спільне фото з Маурісіо Почеттіно.

Повідомлялося, що серед потенційних кандидатів на посаду головного тренера Челсі розглядатимуться Себастьян Генесс зі Штутгарта, Мічел із Жирони, Кіран Маккенна з Іпсвіч Таун, Енцо Мареска з Лестер Сіті, екскерманич мюнхенської Баварії Томас Тухель та колишний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.