"Сині" також не контактують із Компані.
Томас Тухель, Getty Images
22 травня 2024, 16:40
Томас Франк (Брентфорд), Кіран Маккенна (Іпсвіч Таун) або Енцо Мареска (Лестер Сіті) перебувають у списку кандидатів на посаду головного тренера Челсі, передає журналіст Фабріціо Романо.
Романо додав, що в Лондоні високо оцінюють кандидатуру Себастьяна Генесса (Штутгарт), але його потенційне призначення вважається складним.
Повідомляється, що Челсі не веде переговорів із Томасом Тухелем, Гансом-Дітером Фліком та Антоніо Конте. "Сині" також не контактують із Венсаном Компані (Бернлі), якого пов'язують із Баварією.
Зараз у Челсі тривають внутрішні обговорення. Нагадаємо, що вчора клуб звільнив Маурісіо Почеттіно.
Раніше повідомлялося, що "сині" визначилися з вимогами до наступника аргентинця на посаді керманича.