Англія

"Сині" також не контактують із Компані.

Томас Франк (Брентфорд), Кіран Маккенна (Іпсвіч Таун) або Енцо Мареска (Лестер Сіті) перебувають у списку кандидатів на посаду головного тренера Челсі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Романо додав, що в Лондоні високо оцінюють кандидатуру Себастьяна Генесса (Штутгарт), але його потенційне призначення вважається складним.

Повідомляється, що Челсі не веде переговорів із Томасом Тухелем, Гансом-Дітером Фліком та Антоніо Конте. "Сині" також не контактують із Венсаном Компані (Бернлі), якого пов'язують із Баварією.

Зараз у Челсі тривають внутрішні обговорення. Нагадаємо, що вчора клуб звільнив Маурісіо Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що "сині" визначилися з вимогами до наступника аргентинця на посаді керманича.