Німеччина

Не виключений несподіваний сценарій.

Головний тренер Бернлі, колишній гравець Манчестер Сіті Венсан Компані може очолити Баварію замість Томаса Тухеля, який залишає німецьку команду.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мюнхенський клуб розглядає кандидатуру 38-річного бельгійця, незважаючи на виліт Бернлі з АПЛ у поточному сезоні.

Раніше від можливості очолити Баварію відмовилися Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік і Унаї Емері.

Компані тренує Бернлі з 2022 року. До цього він очолював Андерлехт.