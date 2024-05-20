Не виключений несподіваний сценарій.
ВЕНСАН КОМПАНІ, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 22:55
Головний тренер Бернлі, колишній гравець Манчестер Сіті Венсан Компані може очолити Баварію замість Томаса Тухеля, який залишає німецьку команду.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мюнхенський клуб розглядає кандидатуру 38-річного бельгійця, незважаючи на виліт Бернлі з АПЛ у поточному сезоні.
Раніше від можливості очолити Баварію відмовилися Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік і Унаї Емері.
Компані тренує Бернлі з 2022 року. До цього він очолював Андерлехт.