Англія

Бразильський хавбек може отримати дискваліфікацію.

Півзахисника Веста Гема Лукаса Пакету було звинувачено в неправомірній поведінці у зв'язку з чотирма різними передбачуваними порушеннями правил ставок. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

26-річного бразильця звинувачують у тому, що він навмисно отримував жовті картки у матчах проти Лестера, Астон Вілли, Лідса та Борнмута. Внаслідок цих дій одна або кілька осіб отримали прибуток від ставок.

Також зазначається, що Пакета має відповісти на звинувачення до 3 червня 2024 року.

Цього сезону Пакета провів 43 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім асистів.

Додамо, що раніше за ставки були дискваліфіковані півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі та нападник Брентфорда Айвен Тоуні.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером "молотобійців" став Хулен Лопетегі.