Бразильський хавбек не згоден з висунутими звинуваченнями на свою адресу.
Лукас Пакета, Getty Images
23 травня 2024, 21:40
Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета прокоментував новини про те, що йому висунули звинувачення у порушенні правил ставок з боку Футбольної асоціації.
"Я надзвичайно здивований і засмучений тим, що ФА вирішила висунути мені звинувачення.
Протягом дев’яти місяців я співпрацював з кожним кроком їхнього розслідування та надавав всю інформацію, яку міг.
Я повністю заперечую звинувачення і буду боротися щодня, щоб очистити своє ім'я. Оскільки процес триває, я не буду надавати жодних додаткових коментарів", — наводить слова Пакети інсайдер Фабріціо Романо.
У поточній кампанії Пакета провів 43 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.