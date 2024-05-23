Англія

Бразильський хавбек не згоден з висунутими звинуваченнями на свою адресу.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета прокоментував новини про те, що йому висунули звинувачення у порушенні правил ставок з боку Футбольної асоціації.

"Я надзвичайно здивований і засмучений тим, що ФА вирішила висунути мені звинувачення.

Протягом дев’яти місяців я співпрацював з кожним кроком їхнього розслідування та надавав всю інформацію, яку міг.

Я повністю заперечую звинувачення і буду боротися щодня, щоб очистити своє ім'я. Оскільки процес триває, я не буду надавати жодних додаткових коментарів", — наводить слова Пакети інсайдер Фабріціо Романо.

У поточній кампанії Пакета провів 43 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.