Аргентинець отримає солідну компенсацію.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
24 травня 2024, 12:45
Колишній наставник Челсі Маурісіо Почеттіно отримає компенсацію після розірвання контракту з лондонцями.
За інформацією talkSPORT, розмір компенсації аргентинському тренеру становитиме три мільйони фунтів.
Також повідомляється, що наступним тренером Челсі може стати Енцо Мареска, який очолює Лестер. У контракті тренера з "Лестером" розмір компенсації встановлено у розмірі 7,5 мільйонів фунтів.
Раніше повідомлялося, що "сині" визначилися з вимогами до наступника аргентинця на посаді керманича.