Англія

Аргентинець отримає солідну компенсацію.

Колишній наставник Челсі Маурісіо Почеттіно отримає компенсацію після розірвання контракту з лондонцями.

За інформацією talkSPORT, розмір компенсації аргентинському тренеру становитиме три мільйони фунтів.

Також повідомляється, що наступним тренером Челсі може стати Енцо Мареска, який очолює Лестер. У контракті тренера з "Лестером" розмір компенсації встановлено у розмірі 7,5 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що "сині" визначилися з вимогами до наступника аргентинця на посаді керманича.