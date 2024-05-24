Німеччина

Спортивний директор збірної Німеччини Руді Феллер підтримав Баєр після поразки у фіналі Ліги Європи проти Аталанти (0:3).

Аталанта обіграла Баєр (3:0) у фіналі Ліги Європи, ставши переможцем турніру. Проте в Німеччини вважають, що попри поразку, леверкузенці все одно провели неймовірний сезон. Про це заявив спортивний директор збірної Німеччини Руді Феллер.

"Цей результат не змінює того факту, що Баєр створив чудову історію та вразив Німеччину та всю Європу. Гравці, тренери та команда змусили країну пишатися, а Баєр завоював неймовірну кількість симпатій та вболівальників своїм надихаючим футболом, скромним ставленням та особливим духом.

Сімон Рольфес, Хабі Алонсо та Фернандо Карро добре попрацювали разом, щоб сформувати команду, яка ідеально грає разом. Команда, яка майже забула, як програвати", — наводить слова Феллера Bulinews.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Баєр.