Італія

Цього місяця Аталанта здобула три перемоги у трьох матчах.

Головного тренера Аталанти Джана П'єро Гасперіні визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Під керівництвом 66-річного фахівця "бергамаски" у трьох матчах здобули три перемоги — над Салернітаною (2:1), Ромою (2:1) та Лечче (2:0).

За тур до фінішу сезону в Серії А Аталанта посідає п'яте місце із 66 очками. Також "бергамаски" мають перенесену гру проти Фіорентини, яка пройде 2 червня.

Додамо, що цього місяця Аталанта здобула трофей Ліги Європи, обігравши непереможний Баєр (3:0).

Свій найближчий матч Аталанта проведе проти Торіно. Гра відбудеться у неділю, 26 травня, о 19:00 за Києвом.