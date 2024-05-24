Челсі може провести розмову з тренером Енцо Марескою в контексті роботи в клубі з наступного сезону — повідомляє журналіст Нік Пурвал. 

Разом з Лестером наставник виграв Чемпіоншип цієї кампанії, демонструючи солідні результати з командою. 

У разі успіху Енцо може замінити Маурісіо Почеттіно, з яким розторгли контракт за порозумінням сторін, а також виплатять компенсацію. 

В АПЛ Челсі посів лише шосте місце в таблиці. 