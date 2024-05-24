У клубі розглядають кандидатуру наставника.
Енцо Мареска, Getty Images
24 травня 2024, 17:35
Челсі може провести розмову з тренером Енцо Марескою в контексті роботи в клубі з наступного сезону — повідомляє журналіст Нік Пурвал.
Разом з Лестером наставник виграв Чемпіоншип цієї кампанії, демонструючи солідні результати з командою.
У разі успіху Енцо може замінити Маурісіо Почеттіно, з яким розторгли контракт за порозумінням сторін, а також виплатять компенсацію.
В АПЛ Челсі посів лише шосте місце в таблиці.