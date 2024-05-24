Україна

32-річний нападник змінить команду у літнє міжсезоння.

Нападник Ворскли Руслан Степанюк залишить полтавську команду після завершення цього сезону. Футболіст попрощався із командою.

"Я провів у Полтаві щасливих чотири з половиною роки. Ми багато чого встигли разом із вами, хлопці, з уболівальниками, які в будь-яку погоду приходили на стадіон, аби підтримати нас.

Та доля футболіста така, що інколи хочеться змін та нових викликів у кар’єрі. Частинку свого футбольного серця залишаю у Полтаві. Буду й надалі вболівати за ворсклян. Низький уклін усім. Слава Україні!", — підсумував Степанюк.

На рахунку Степанюка 121 матч у складі Ворскли, 34 забиті м'ячі та 29 ассистів.