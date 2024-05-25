Гвардіола: Манчестер Сіті розчарований, але сезон вийшов видатним

Іспанський фахівець прокоментував результат зустрічі у фіналі Кубка Англії.
ПЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
25 травня 2024, 22:59
Пеп Гвардіола привітав Манчестер Юнайтед із перемогою в Кубку Англії.
"Почну з привітань на адресу МЮ. Мій план на гру був не найкращим. Другий тайм ми провели набагато краще, діяли більш інтенсивно.
Матч був рівним. Слід віддати належне Юнайтед за другий гол і за рівень майстерності. Вони здорово знаходили вільні зони і вдало переходили з оборони в атаку.
Сьогодні ми розчаровані, і це природно, коли команда програє фінал. Але сезон вийшов видатним. Ми непогано поборолися за всі трофеї. Тепер потрібно відпочити і повернутися", — сказав Гвардіола.
На Football.ua доступний огляд фіналу Кубка Англії.