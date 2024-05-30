Англія

Мерсисайдці прагнуть зберегти молодого гравця.

Захисник Ліверпуля Конор Бредлі може підписати новий контракт з клубом, повідомляє Team Talk.

За інформацією джерела, керівництво клубу запропонує 20-річному гравцю з Північної Ірландії контракт на поліпшених умовах. Зазначається, що чинна угода розрахована до літа 2027 року.

У минулому сезоні Конор Бредлі провів 23 матчі, в яких забив один гол і зробив шість результативних передач, а наприкінці кампанії отримав травму.

Нагадаємо, Арне Слот очолив Ліверпуль після відходу Юргена Клоппа.