Футзал

Усі клуби-представники поточного чемпіонату отримали проект календаря на наступний сезон.

Вчора, 29 травня, в онлайн-режимі відбулася нарада керівників клубів футзальної Екстра-ліги, де було розглянуто кілька питань. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Старт нового сезону чемпіонату України заплановано на 12 жовтня – це пов'язано з тим, що збірна України візьме участь у ЧС-2024 в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня.

Також було вирішено, що підготовка збірної України розпочнеться в перший тиждень серпня.

Щодо нового сезону Екстра-ліги, було вирішено, що участь візьмуть 10-12 команд.

Перший етап складатиметься з двох кіл (вдома та в гостях). Вісім команд пройдуть у плей-оф — до 1/4 фіналу. Усі стадії гратимуть до трьох перемог. Заявки команд на участь прийматимуться до 30 червня.

Через пізній старт сезону АФУ запропонувала командам взяти участь в офіційному турнірі — Кубку Нескорених, який пройде з 17 серпня по 5 жовтня. У ньому візьмуть участь команди Екстра-ліги та Першої ліги. Заявки на участь також подаються до 30 червня.

Насамкінець було затверджено трансферні вікна — з 20 серпня по 15 листопада 2024 року та з 6 січня по 7 лютого 2025 року.