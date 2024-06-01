Англія

Бірмінгемці повернулися до традиційного варіанту.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті презентувала нову емблему, створену на честь 150-річчя клубу.

Бірмінгемці відмовилися від круглого дизайну логотипу, який був представлений перед сезоном-2023/24, повернувшись до традиційного варіанту із жовтим левом на блакитному тлі та назвою клубу.

Нагадаємо, Астон Вілла була заснована 21 листопада 1874 року.

За підсумками нинішнього сезону АПЛ Астон Вілла зайняла четверте місце, гарантувавши собі місце у Лізі чемпіонів.