Англія

Грузин може перейти до лондонського клубу.

Челсі бажає підписати голкіпера Валенсії Георгія Мамардашвілі, повідомляє Evening Standard.

На грузина був націлений інший англійський клуб — Ньюкасл. Контракт Мамардашвілі з Валенсією діє до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.

Минулого сезону 23-річний воротар національної збірної Грузії провів за Валенсію 37 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 41 м'яч і в 13 поєдинках залишив свої ворота "сухими".