Англія

Підсумки сезону від Мікеля Артети.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про те, що Арсеналу не вдалося виграти АПЛ.

"Я переможець, тому, коли реалізувати мрії не вдається, потрібен час.

Думаю, ми маємо сильно пишатися тим, що зробили під час цього сезону – і в єврокубках, і у Прем'єр-лізі. Але водночас це почуття розчарування від того, що кубок за перемогу в Прем'єр-лізі перебуває не в наших руках, завдає біль", – сказав Артета.

Раніше повідомлялось, що Арсенал просувається у трансферних перегонах за Шешко.