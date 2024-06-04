Італія

Вибір клубу зупинився на головному тренері Монци.

Фіорентина підписала контракт з головним тренером Монци Раффаеле Палладіно, повідомляє Фабріціо Романо.

Угода розрахована до червня 2026 року. Палладіно очолював Монцу з вересня 2022-го.

Нагадаємо, нещодавно Вінченцо Італьяно оголосив, що покидає Фіорентину. У сезоні-2023/24 Фіорентина посіла 8-ме місце в Серії та вийшла у фінал Ліги конференцій, де програла Олімпіакосу (0:1 д. в.). Італьяно очолював команду з червня 2021 року.