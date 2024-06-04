Україна

Підсумки матчу зі збірною Німеччини від Сергія Реброва.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Коментар після гри дав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

"Головна мета цього матчу — підготуватися до Євро. Ця гра була корисною для обох збірних. На жаль, зараз гравці не готові на сто відсотків, але в нас попереду майже два тижні на підготовку. Я побачив велике бажання у футболістів, що дуже важливо, велике бажання в команди грати на оборону. На жаль, нам довелося багато оборонятися. Але сьогодні була команда, яка розуміла, за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини.

Бути представленою тут, на Євро в Німеччині — дуже добре для України. Ми хочемо бути частиною європейської спільноти, тому такий форум має велике значення для нашої країни. Я радий, що ми зараз тут, знову граємо проти бундестіму. Я вважаю, що Німеччина — найважливіший наш партнер під час війни. Я дуже вдячний цій країні. Ми не маємо тут жодних проблем, нас усі підтримують, це важливо.

На жаль, зараз у нашій країні футбол не на першому плані. Дуже важливо для всіх у Європі, у світі підтримувати Україну під час війни. Врешті-решт, я впевнений, дуже скоро футбол знову буде номером один у нашій країні", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.