Англія

Тренер розповів щодо свого звільнення з Челсі.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловив думку стосовно відходу з клубу.

"Власникам і спортивним директорам ми вдячні за можливість повернутися в АПЛ та працювати в цьому чудовому клубі. Дякую за підтримку, яку ви надали нам", — написав Маурісіо у Instagram.

"Всім гравцям, персоналу та вболівальників — дякую.

Ми розуміємо, наскільки важливий для вас цей футбольний клуб, тому ми так наполегливо працюємо, щоб створити вам Челсі, яким ви можете пишатися.

Я дуже задоволений рівнем, якого досягла команда, тим, як гравці та персонал наполегливо працювали, щоб підвищити свої стандарти. Вони заслуговують на велику похвалу. Сподіваюся, ви також відчули це в їхніх виступах на полі.

Ми знаємо, що були злети і падіння, але ми завжди вірили в цю команду і в те, що ми досягнемо стабільного рівня.

Я вірю, що досвід цього сезону та значне покращення, яке ми побачили, лише зроблять гравців сильнішими. Нам було приємно працювати з усіма ними, і ми цінуємо ті міцні зв’язки, які ми створили протягом останнього року разом.

Я хочу побажати вам усім найкращого в наступному сезоні й надалі".

Не так давно Челсі оголосив, що вирішив розійтися з Маурісіо Почеттіно за взаємною згодою сторін.