Англія

Коментар стосовно можливого продовження угоди з тренером.

Президент Манчестер Сіті Халдун Аль Мубарак висловив думку стосовно можливого продовження угоди з Хосепом Гвардіолою.

"Це рішення щодо його майбутнього ми завжди будемо приймати разом, і я не сумніваюся, що ми знайдемо, як завжди, правильне рішення, яке буде працювати для Пепа та для нас", — цитує Халдуна інсайдер Фабріціо Романо.

Нинішній контракт Хосепа до 2025 року, а клуб чекає від нього відповіді до завершення цього року.

Разом з Манчестер Сіті наставник виграв четвертий поспіль чемпіонський титул.