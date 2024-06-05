Коментар стосовно можливого продовження угоди з тренером.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
05 червня 2024, 16:34
Президент Манчестер Сіті Халдун Аль Мубарак висловив думку стосовно можливого продовження угоди з Хосепом Гвардіолою.
"Це рішення щодо його майбутнього ми завжди будемо приймати разом, і я не сумніваюся, що ми знайдемо, як завжди, правильне рішення, яке буде працювати для Пепа та для нас", — цитує Халдуна інсайдер Фабріціо Романо.
Нинішній контракт Хосепа до 2025 року, а клуб чекає від нього відповіді до завершення цього року.
Разом з Манчестер Сіті наставник виграв четвертий поспіль чемпіонський титул.