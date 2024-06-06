Футболісти залишили табір збірної.
Джеймс Меддісон, gettyimages
06 червня 2024, 16:05
Пресслужба збірної Англії повідомила, що півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон і хавбек Ліверпуля Кертіс Джонс не зіграють на Євро-2024.
Обидва футболісти вже залишили розташування національної збірної Англії.
Нагадаємо, що збірні можуть заявити 26 футболістів, а в розширеній заявці "трьох левів" 33 гравці.
Суперниками збірної Англії на Євро-2024 будуть Сербія, Данія та Словенія на стадії групового етапу.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 року відбудеться в Німеччині. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня.