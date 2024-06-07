Італія

Форвард залишається в Мілані.

Лідер та капітан Інтера Лаутаро Мартінес визначився зі своїм майбутнім.

За інформацією Фабриціо Романо, аргентинець досяг усної угоди з "нерадзуррі" щодо всіх деталей нового контракту, включаючи структуру бонусів.

Угода вже готова і буде підписана, коли Лаутаро повернеться з Кубка Америки.

Контракт розрахований до червня 2029 року, зарплата становитиме 9 млн євро після податків на рік та бонуси.

Таким чином Мартінес стане найбільш високооплачуваним гравцем міланського клубу.

Минулого сезону Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 44 матчі, забив 27 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер незадоволений вимогами Лаутаро Мартінеса щодо нового контракту.