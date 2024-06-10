Англія

Легендарний аргентинець відзначив Філа Фодена.

Колишній нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро прокоментував прогрес Філа Фодена.

"Я звернув увагу на Фодена ще тоді, коли він тільки починав тренуватися з основою в 16-річному віці. Він був дитиною, але вже в той час було зрозуміло, що він може досягти успіху в Прем'єр-лізі. Думаю, у Філа неймовірне майбутнє в Манчестер Сіті. Я вважаю його найдосконалішим гравцем команди на даний момент", – цитує Агуеро City Xtra.

Цього сезону Філ Фоден відіграв за МС 52 матчі, забив 27 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше Фодена було визнано найкращим гравцем АПЛ у сезоні-2023/24.