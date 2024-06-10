Футболіст піде на підвищення.
Родрігу Гомеш, GETTY IMAGES
10 червня 2024, 13:04
Англійський Вулвергемптон має намір підписати вінгера Браги Родрігу Гомеша.
За інформацією A Bola, клуб "вовки" заплатять за Гомеша близько 15 млн євро. 21-річний вінгер підпише контракт до 2029 року із зарплатою близько 1 млн євро на рік.
Повідомляється, що на Родрігу претендував мадридський Атлетіко.
У сезоні-2023/24 Гомеш виступав на правах оренди за Ешторіл. У 30 матчах чемпіонату Португалії він відзначився 7 голами та 7 асистами.