Англія

Футболіст піде на підвищення.

Англійський Вулвергемптон має намір підписати вінгера Браги Родрігу Гомеша.

За інформацією A Bola, клуб "вовки" заплатять за Гомеша близько 15 млн євро. 21-річний вінгер підпише контракт до 2029 року із зарплатою близько 1 млн євро на рік.

Повідомляється, що на Родрігу претендував мадридський Атлетіко.

У сезоні-2023/24 Гомеш виступав на правах оренди за Ешторіл. У 30 матчах чемпіонату Португалії він відзначився 7 голами та 7 асистами.