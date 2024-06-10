Англія

Португалець, ймовірно, залишиться в англійському клубі.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про майбутнє Бернарду Сілви в англійському клубі.

"Про Бернарду ходить безліч чуток у пресі, але з нами поки що ніхто не зв'язувався. Ми не отримували дзвінків ні від Барси, ні від інших клубів.

Він чудовий гравець, і я сподіваюся, що він залишиться в Манчестер Сіті", — сказав Гвардіола.

Крім Барселони, у послугах Бернарду зацікавлені ПСЖ та Баварія, у яких відносини з фінансами на набагато кращому рівні, ніж у каталонців. У контракті 29-річного португальця є пункт, згідно з яким команда, яка захоче його підписати, може сплатити за його трансфер трьома частинами.