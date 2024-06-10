Україна

Руслан Ротань визначився зі стартовим складом.

Сьогодні, 10 червня олімпійська збірна України, яка готується до літніх Ігор, продовжить свій виступ на міжнародному турнірі у Франції Tournoi Maurice Revello поєдинком із командою Японії, що представлена гравцями до 19 років.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань оголосив стартовий склад на матч з японцями.

Україна: Єрмаков — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Велетень, Федор, Рубчинський, Шостак, Хлань — Сікан.

Запасні: Фесюн, Синчук, Драмбаєв, Павлюк, Ярмолюк, Сінеєв, Краснопір, Кучерявий.

Гра розпочнеться о 15:30.