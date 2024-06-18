Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар напередодні гри.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла поділився очікуваннями від матчу з Грузією в 1-му турі групового етапу Євро-2024.

"Для мене велика честь грати тут, у Німеччині, перед численними вболівальниками збірної Туреччини. Зараз важко оцінити рівень збірної Грузії. Але вони будуть надзвичайно мотивовані. Це буде непростий матч, і нам доведеться зберігати терпіння та залишатися організованими до кінця зустрічі.

Ми ніколи не вигравали перший матч у фінальній частині Євро, але є відома фраза: "Все завжди буває вперше". Ми багато працювали, щоб бути готовими провести хороший матч і, звісно, здобути в ньому перемогу", — цитує Монтеллу прес-служба УЄФА.

Матч між збірними Туреччини та Грузії відбудеться сьогодні в Дортмунді і розпочнеться о 19:00.