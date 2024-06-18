Французи розпочали Євро-2024 з перемоги.
Кіліан Мбаппе, gettyimages
18 червня 2024, 14:15
Збірна Франції обіграла команду Австрії (1:0) в матчі групової стадії Євро-2024.
Таким чином, Франція виграла свій шостий стартовий поєдинок поспіль на міжнародних турнірах, що є найдовшою серією серед європейських збірних. Востаннє у першому турі французи спіткнулись на Євро-2012, коли зіграли внічию з Англією (1:1).
Нагадаємо, Мбаппе пропустить решту матчів групового етапу Євро-2024.
З нідерландцями Франція зіграє 21 червня, з Польщею — 25 червня.
У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 49 матчів на клубному рівні: на його рахунку 44 голи і 11 асистів.