Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Французи розпочали Євро-2024 з перемоги.

Збірна Франції обіграла команду Австрії (1:0) в матчі групової стадії Євро-2024.

Таким чином, Франція виграла свій шостий стартовий поєдинок поспіль на міжнародних турнірах, що є найдовшою серією серед європейських збірних. Востаннє у першому турі французи спіткнулись на Євро-2012, коли зіграли внічию з Англією (1:1).

Нагадаємо, Мбаппе пропустить решту матчів групового етапу Євро-2024.

З нідерландцями Франція зіграє 21 червня, з Польщею — 25 червня.

У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 49 матчів на клубному рівні: на його рахунку 44 голи і 11 асистів.