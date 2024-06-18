Збірна Франції не хоче ризикувати своїм капітаном.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
18 червня 2024, 13:59
Кіліан Мбаппе хоче повернутися на поле вже в найближчому матчі.
У першому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна Франції здобула перемогу над Австрією з рахунком 1:0. Наприкінці другого тайму Мбаппе був замінений: він зламав ніс після зіткнення з Кевіном Данcо.
За інформацією ESPN, Кіліан хоче зіграти в матчі проти збірної Нідерландів, який відбудеться 21 червня.
Однак його участь у цій зустрічі малоймовірна — збірна Франції не хоче ризикувати здоров'ям капітана.
Є ймовірність, що його випустять у грі проти Польщі за необхідності.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе пропустить решту матчів групового етапу Євро-2024.