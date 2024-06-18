Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Франції не хоче ризикувати своїм капітаном.

Кіліан Мбаппе хоче повернутися на поле вже в найближчому матчі.

У першому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна Франції здобула перемогу над Австрією з рахунком 1:0. Наприкінці другого тайму Мбаппе був замінений: він зламав ніс після зіткнення з Кевіном Данcо.

За інформацією ESPN, Кіліан хоче зіграти в матчі проти збірної Нідерландів, який відбудеться 21 червня.

Однак його участь у цій зустрічі малоймовірна — збірна Франції не хоче ризикувати здоров'ям капітана.

Є ймовірність, що його випустять у грі проти Польщі за необхідності.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе пропустить решту матчів групового етапу Євро-2024.